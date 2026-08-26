Aumentano gli interventi del 118 in Sicilia: oltre 434 mila nel 2025, 7 mila in più rispetto all’anno precedente

Sono stati ben 434.629 gli interventi complessivi effettuati dal 118 in Sicilia nel 2025. Il dato emerge incrociando i prospetti ufficiali e risulta in crescita rispetto al 2024, quando gli interventi erano stati 427.389: in un anno si registrano quindi 7.240 soccorsi in più, pari a un incremento dell’1,7%. Nel 2025 il sistema ha gestito mediamente circa 1.191 interventi al giorno, quasi 50 ogni ora.

In base al report della Seus sul fronte provinciale Palermo è prima, seguita da Catania e Messina, Trapani, Siracusa, Agrigento, Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

Il sistema 118 in Sicilia è coordinato a livello regionale dal Servizio 6 “Urgenza Emergenza Sanitaria” del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell’assessorato regionale della Salute. In oltre 250 postazioni operano ambulanze e autisti-soccorritori della Seus, presieduta da Riccardo Castro, insieme a infermieri e medici nelle ambulanze di soccorso avanzato.

Sono quattro le Centrali operative del 118 in Sicilia, organizzate per macroaree. Quella di Caltanissetta-Agrigento-Enna, diretta da Giuseppe Misuraca, ha sede all’ospedale Sant’Elia; la Centrale Palermo-Trapani, diretta da Fabio Genco, ha sede all’Arnas Civico. A Catania, presso l’Azienda ospedaliera Cannizzaro, ha sede la Centrale operativa del 118 di Catania-Ragusa-Siracusa, diretta da Isabella Bartoli. La quarta Centrale è quella di Messina, diretta da Domenico Runci.