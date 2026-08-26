Delia. Per la Sagra della Cuddrireddra e della Pesca Igp sarà presentato il Dolce Regina e realizzata una torta dedicata di 500 kg

DELIA. La Sagra della Cuddrireddra e della Pesca di Delia Igp “vuole mettere in evidenza un legame che per Delia ha un valore particolare: quello tra la produzione del nostro territorio e la capacità di trasformare le nostre materie prime in prodotti capaci di raccontarne l’identità”.

A sostenerlo è il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha sottolineato che, nell’occasione è previsto lo show cooking dello chef Salvatore Agnello per arrivare poi al dolce, con la presentazione del dolce Regina inedito della concittadina Giorgia Stagno e con la grande torta da 500 chilogrammi dedicata alla cuddrireddra e alla pesca.

La torta sarà realizzata dal Maestro pasticcere Lillo De Fraia, ambasciatore della pasticceria siciliana, insieme ai Maestri Ottavio Miraglia, Leonardo Massaro, Giovanni Mangione e Concetta Marino.

L’intarsio artistico delle pesche arricchirà la decorazione. “La presenza di tanti professionisti – continua il sindaco – rappresenta un’occasione importante per mettere in relazione agricoltura, cucina, pasticceria e tradizione, mostrando come la materia prima deliana possa essere trasformata e valorizzata attraverso competenze diverse”.

“La realizzazione di una torta di queste dimensioni vuole essere, però, soprattutto un momento di condivisione e partecipazione; per questo, l’invito è rivolto a tutti i Maestri pasticceri, ai professionisti e ai simpatizzanti pasticceri che desiderano aggiungersi e collaborare: ogni contributo sarà gradito e ben accolto – prosegue –. Rappresenterà un ulteriore valore per la realizzazione di questa grande opera di pasticceria; sarà un’occasione per unire professionalità, passione e spirito di comunità, nel segno della tradizione e della valorizzazione dei prodotti del nostro territorio”.