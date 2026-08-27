L’Uefa prepara la denuncia contro Infantino: cosa sta succedendo

(Adnkronos) –

L’Uefa prepara una denuncia penale contro Gianni Infantino. Secondo quanto riporta il Guardian, la federazione calcistica europea starebbe preparando una denuncia contro il presidente della Fifa per una presunta cattiva gestione finanziaria legata al progetto (poi fallito) di privatizzare i Mondiali, cedendo a investitori privati una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo di calcio. L’ipotesi riguarda in particolare l’articolo 158 del Codice penale svizzero. "La Uefa e i suoi legali stanno valutando l’avvio di un procedimento penale svizzero contro Infantino e possibilmente altri funzionari Fifa per cattiva gestione" si legge in un documento visionato dall’Associated Press e rilanciato dal giornale britannico. Nel frattempo, lo scontro tra le due organizzazioni si sposta anche negli Stati Uniti. L’Uefa ha presentato a un tribunale di Manhattan una richiesta per ottenere informazioni su Thrive Capital Management, fondo d’investimento con sede a New York e guidato da Joshua Kushner, genero del presidente americano Donald Trump. Thrive avrebbe dovuto rappresentare il primo investitore del piano promosso da Infantino, con l’acquisizione del 20% dei diritti per una cifra di 4,2 miliardi di dollari. Secondo i legali dell’Uefa, tuttavia, la valutazione sarebbe stata deliberatamente "fuori mercato" e inserita in un disegno definito "fraudolento", finalizzato a garantire un vantaggio economico al presidente della Fifa. Il progetto, denominato Fifa Forward Enterprise, prevedeva di fatto una parziale privatizzazione dei Mondiali. Infantino ha però annunciato il primo agosto la rinuncia all’operazione, dopo le forti proteste portate avanti proprio dalla Uefa.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)