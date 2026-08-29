Fiamme nell’Agrigentino, evacuate trenta persone a Menfi

AGRIGENTO (ITALPRESS) – Vasto incendio a Menfi, nell’Agrigentino, in un’area compresa tra contrada Cipollazzo e la zona collinare in prossimità della frazione balneare di Porto Palo. Sul posto Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, il Corpo Forestale e agenti della Polizia Locale impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni. Trenta persone, a scopo precauzionale, sono state evacuate. Il rogo ha prodotto una fitta nube di fumo che ha interessato anche la viabilità, rendendo particolarmente difficili le condizioni di transito. Per questo motivo è stata temporaneamente interdetta al traffico la strada che collega contrada Fiori con Porto Palo.

Il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha diramato un avviso urgente alla cittadinanza, invitando la popolazione a non avvicinarsi alle aree interessate dalle fiamme e dai fumi e a mantenere la massima prudenza. Il primo cittadino ha inoltre raccomandato di allontanarsi dalle abitazioni e dai fabbricati situati nelle zone collinari a rischio o nelle vicinanze dell’incendio e di mantenere libere le vie di comunicazione per consentire il passaggio tempestivo dei mezzi di soccorso. La popolazione è stata invitata a seguire esclusivamente gli aggiornamenti e le indicazioni ufficiali delle autorità. La situazione è in evoluzione.

– foto xu3/Italpress –

(ITALPRESS).