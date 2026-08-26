Auto esce di strada e si ribalta: muoiono il padre di 54 anni e la figlia di 14; ferita la madre

Due persone, padre e figlia, sono morte in un incidente stradale avvenuto stanotte a Sannicandro di Bari. La loro auto è uscita di strada ribaltandosi nei pressi di una rotatoria sulla provinciale 236. L’uomo aveva 54 anni, la figlia 14 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

In auto con loro c’è anche la madre della 14enne che è stata soccorsa dal personale del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti: non si esclude che l’auto con a bordo la famiglia abbia sbandato finendo fuori strada per poi ribaltarsi. Per le vittime, purtroppo, sono risultati vani i soccorsi prestati dal personale del 118.