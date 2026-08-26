Roberto Tobia rappresenterà l’Italia all’84esimo Congresso mondiale della Farmacia in Canada

Roberto Tobia, presidente di Federfarma

Palermo, consigliere nazionale di Federfarma e delegato di Federfarma a

Bruxelles quale dirigente di primo piano al Gruppo farmaceutico

dell’Unione europea, rappresenterà l’Italia all’84esimo Congresso

mondiale della Federazione internazionale farmaceutica della quale fanno

parte 160 Stati che rappresentano l’80,5% della popolazione mondiale.

L’evento è in programma a Montreal, in Canada, da domani, giovedì 27

agosto, a mercoledì 2 settembre, avrà come tema principale “Un’unica

salute, un’unica farmacia – Unire scienza, pratica e formazione” e

vedrà la partecipazione di farmacisti, scienziati e accademici del

settore farmaceutico, educatori e leader sanitari globali.

Lo scopo è quello di affrontare le sfide sanitarie, l’approccio

integrato “One Health” e l’evoluzione della farmacia come centro di

prossimità, e proprio a quest’ultimo proposito assumerà particolare

rilevanza l’intervento di Roberto Tobia, che illustrerà le nuove

funzioni affidate alla farmacia e al farmacista in Italia secondo il

modello della “farmacia dei servizi” che è diventato un esempio per

molti Paesi.

“Partendo dal fatto – spiega Roberto Tobia – che Il Presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, ha più volte espresso stima e gratitudine

verso i farmacisti italiani, per il loro impegno e sacrificio durante la

pandemia da Covid-19 e per il servizio essenziale reso alla

collettività, proverò a evidenziare, rispetto ai modelli di farmacia

prevalenti nel mondo, le novità del nuovo modello italiano che pone al

centro la salute e il benessere del cittadino anche a costo di

contrastare altre logiche, comprese le strategie commerciali che vari

Paesi hanno già posto in essere. In Italia, infatti, le recenti riforme

hanno reso ancora più forte il principio di una farmacia quale presidio

del Servizio sanitario nazionale; presidio che garantisce, come

prevedono gli articoli 3 e 32 della Costituzione, un servizio universale

e universalistico, senza distinzione di ceto, di razza, di religione e

di reddito. E’ questo il fondamento normativo che giustifica il

controllo pubblico, la pianta organica e la programmazione territoriale

delle farmacie. Addirittura la Corte costituzionale considera la tutela

della salute un limite all’iniziativa economica privata in questo

settore. Ciò ha un valore insostituibile rispetto a quei Paesi nei

quali, invece, l’assistenza è garantita solo a chi può permettersi di

rientrare nei sistemi assicurativi privati”.

“Infatti – prosegue Tobia – le farmacia di comunità, e in particolare

modo le farmacie rurali, ancorché gestite da professionisti privati, in

Italia sono presidi che svolgono una funzione pubblica per conto del

Servizio sanitario nazionale, di cui sono parte integrante quali

pilastri della medicina del territorio. Questo ruolo, assegnato loro

dalle leggi vigenti, è di fondamentale importanza assieme a quello del

medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, che

svolgono una funzione pubblica integrandosi appieno con l’ospedale,

l’Asp e la farmacia in quel connubio indissolubile che è la base della

territorialità nel nostro Paese”.

Ed ecco le novità che sono diventate caso di studio a livello mondiale:

“Così come – evidenzia Tobia – i medici di medicina generale si

stanno evolvendo e ulteriormente integrando nel Servizio sanitario

nazionale attraverso la riforma che li sta coinvolgendo nei

poliambulatori pubblici, nelle Rsa e soprattutto nelle Case di comunità,

analogamente il legislatore, attraverso varie riforme, ha ampliato le

funzioni della farmacia italiana, aggiungendo servizi finalizzati a

snellire le liste d’attesa e a portare sempre più la sanità sotto casa

del cittadino. Servizi che, a differenza di altri Paesi dove

rappresentano una mera attività commerciale, in Italia sono una funzione

pubblica che va garantita, tant’è che è previsto che diventino

prescrivibili dai Servizi sanitari regionali, anche in Sicilia”.

“La ‘farmacia dei servizi’ – ricorda Tobia – in Italia è diventata

definitiva e strutturale grazie alla legge sulle Semplificazioni (numero

182 del 2025) e alla Legge di Stabilità 2026. La farmacia si trasforma

così in un vero presidio sanitario di prossimità integrato nel Servizio

sanitario nazionale. I nuovi servizi da offrire al cittadino sono

espressamente indicati dalla legge: telemedicina, vaccinazioni, esami,

screening, gestione delle cronicità e servizi digitali”.

“E’ chiaro – conclude Tobia – che un servizio pubblico come quello che

offre la farmacia italiana garantisce al cittadino la giusta assistenza.

L’iniziativa che in Italia, a mio parere, rafforza la sostenibilità

delle farmacie di comunità è rappresentata dal progetto, portato avanti

da Federfarma, volto alla creazione, anche a Palermo, di reti di

farmacie indipendenti al fine di ottenere importanti economie di scala,

innovazione tecnologica, efficienza nella digitalizzazione dei sistemi

di gestione. Quindi, il cittadino può stare tranquillo: quando entra in

una farmacia entra in una struttura che è parte integrante del Servizio

sanitario nazionale e non in un negozio di prossimità”.