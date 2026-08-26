Mussomeli, consiglio comunale il 3 settembre: Documento Unico di Programmazione (DUP) e mozioni.

MUSSOMELI – il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Jessica Valenza per il giorno 3 settembre 2026 alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare “F. Sorce” del Palazzo Municipale. I lavori consiliari saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina web ufficiale: mussomeli.civicam.it. Questo l’ordine del giorno: 1) Piano straordinario di prevenzione delle dipendenze – Mozione di indirizzo per l’adozione di un piano comunale di prevenzione delle dipendenze, promozione del benessere giovanile e sostegno alla comunità ;Sanità e servizi territoriali – Mozione consiliare per la tutela e il rafforzamento dell’offerta sanitaria ospedaliera, territoriale e sociosanitaria dell’area di Mussomeli; 2) Valorizzazione del Castello Manfredonico – Mozione consiliare di indirizzo politico-amministrativo finalizzata all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica dei servizi aggiuntivi del Castello Manfredonico; 3) Documento Unico di Programmazione (DUP) – Approvazione per il periodo 2026/2028; 4) Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 – Esame e approvazione dei documenti contabili di previsione; 5) Definizione Agevolata delle entrate comunali – Modifica al Regolamento e riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di adesione; 6) Catasto delle aree percorse dal fuoco – Presa d’atto dei rilievi ed elenchi relativi all’anno 2025; 7) Servizio Farmaceutico – Revisione della pianta organica, presa d’atto e conferma dell’attuale assetto delle farmacie sul territorio comunale