Clamoroso alla Vuelta, Pogacar cade e si ritira

(Adnkronos) – Clamoroso alla Vuelta di Spagna 2026. Tadej Pogacar cade oggi, sabato 29 agosto, nel corso dell’ottava tappa della corsa, la Pucol-Xeraco di 171 chilometri. L’incidente avviene poco dopo lo sprint intermedio di Simat de la Valldigna, nella Comunità Valenciana, a 33 chilometri dal traguardo. Il fenomeno sloveno, fino a quel momento in maglia rossa, si fa male alla spalla sinistra e riporta – in seguito alla caduta, causata da una borraccia – una profonda ferita all’altezza del sopracciglio. Dopo i soccorsi, Pogacar è stato costretto al ritiro da leader della classifica generale, dominata fino a quel momento con oltre 4 minuti di vantaggio sul primo inseguitore. La maglia di leader è passata così allo spagnolo Enric Mas della Movistar.

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