Alla 71 Coppa Nissena gran finale di Supersalita le iscrizioni sono in corso e si chiuderanno il 7 settembre

CALTANISSETTA. La macchina organizzativa della 71^ Coppa Nissena – 1° memorial Livio Alessi, Trofeo Michele Tornatore viaggia a pieno regime, le iscrizioni sono in corso e si chiuderanno lunedì 7 settembre.

La competizione organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta dal 11 al 13 settembre sarà il settimo e conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Supersalita, con coefficiente aumentato a 1,5, come la prima delle due finali di Gubbio del 23 agosto. Importante validità anche per il Campionato Siciliano Velocità Salita per auto moderne e auto storiche, la serie promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia. La competizione siciliana avrà validità anche per il Campionato Italiano velocità Montagna zona sud, di cui sarà il 14° appuntamento stagionale. Tutto il fine settimana nisseno sarà seguito dalle telecamere di ACI Sport TV, con report, approfondimenti e servizi, le due gare trasmesse in diretta sul canale 228 di Sky e 52 del Tivùsat ed il resoconto finale sul magazine in onda alle 21.00 di ogni giovedì.

Confermato lo storico tracciato della gara sui 5.450 metri della Strada Statale 122 tra Ponte Capodarso ed il Villaggio Santa Barbara alle porte della città, lungo i quali sono sono in corso di completamento tutti gli interventi per rendere il tracciato sicuro secondo le rigide norme imposte dalla Federazione. Gli organizzatori sono altresì al lavoro per l’ottimizzazione di tutte le iniziative che come di consueto fanno da cornice al prestigioso evento sportivo che tra gli appuntamenti più attesi della città e dell’intero territorio, da sempre ad altissima vocazione e cultura automobilistica.

Giovedì 10 Settembre presso la Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, Il Sindaco l’Avv. Walter Tesauro, l’Avv. Carlo Alessi, Presidente AC Caltanissetta e i vertici dell’Amministrazione cittadina con esponenti delle realtà pubbliche e private al fianco dell’evento, presenteranno l’edizione 2026, che celebra la numero 71, ovvero annovera la Coppa Nissena tra le più longeve corse italiane.

-“La Coppa Nissena vanta un dialogo intenso e sempre efficace con il suo territorio e con l’intera regione – afferma il Presidente Alessi – la nostra città ha una forte vocazione automobilistica e l’interesse verso l’evento sportivo e le sue declinazioni collaterali è sempre più crescente. L’importanza che la competizione ricopre per il territorio è confermata dall’interazione con tutte le realtà pubbliche e private.

Un ringraziamento al Comune, alle istituzioni della nostra città, agli sponsor ed ai tanti volontari che ci collaborano consentendoci di realizzare al meglio la complessa macchina organizzativa della gara di quest’anno.

Siamo pronti ad accogliere nel miglior modo i protagonisti della competizione, i loro team e tutti gli appassionati che verranno ad assistere alla gara che ricordo essere determinante per le sorti del Campionato Italiano Supersalita ed anche per il CIVM”-.

Nel 2026 la vittoria restò in Sicilia e fu Francesco Conticelli ad alzare il Trofeo. Il pilota trapanese precedette il pluricampione fiorentino Simone Faggioli ed anche il tenace ragusano Franco Caruso, su un podio tutto Nova Proto. Tra le Storiche il miglior tempo fu per il cerdese Salvatore Totò Riolo che su PRC A6 vinse il 4° Raggruppamento e festeggiò il titolo italiano.