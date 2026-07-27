Palermo, il 28 luglio presentazione della campagna Asp-Federfarma per gli screening oncologici

Nonostante le campagne di screening gratuiti di prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto raggiungano a tappeto tutti i soggetti che vi rientrano, l’adesione dei cittadini non è ancora tale da toccare obiettivi soddisfacenti.

Asp Palermo e Federfarma Palermo, quindi, hanno deciso di unire le forze per amplificare i risultati della prevenzione e lanciano insieme un

programma di informazione e sensibilizzazione della popolazione

sull’importanza di una diagnosi precoce che è possibile attraverso

l’adesione a questi tre screening offerti dal Servizio sanitario

nazionale.

L’inedita sinergia si articolerà attraverso la presenza di una task

force dell’Asp presso la rete delle 395 farmacie attive in città e

provincia, e la realizzazione di una campagna promozionale su giornali,

tv e web.

Con grande sensibilità hanno accettato di esserne testimonial tre volti

noti e molto amati dal pubblico: Maria Grazia Cucinotta, madrina e

testimonial di Komen Italia e della “Race for the Cure”, da anni

impegnata nella promozione della prevenzione del tumore della mammella anche attraverso la propria esperienza familiare, vissuta accanto alla madre e alla sorella, entrambe salvate grazie a una diagnosi precoce; Ernesto Maria Ponte, da sempre vicino alle campagne dedicate alla salute, che dopo la recente esperienza personale legata a un grave

episodio di diverticolite ha portato in scena lo spettacolo

“Diverticoli”, trasformando il racconto della malattia in un’occasione

per riflettere, anche con ironia, sull’importanza della prevenzione; e

Sasà Salvaggio, protagonista di numerose iniziative sociali e di

sensibilizzazione, che ha scelto di mettere la propria popolarità al

servizio di un messaggio di grande valore civile.

L’iniziativa sarà presentata domani, martedì 28 luglio, alle ore 10,30,

presso la sede di Federfarma Palermo-Utifarma, in via Libertà, 97, in

una conferenza stampa nel corso della quale sarà sottoscritto fra Asp

Palermo e Federfarma Palermo un apposito protocollo d’intesa sul

sostegno agli screening oncologici.

Saranno presenti Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato

regionale della Salute; Alberto Firenze, direttore generale dell’Asp

Palermo; Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; Ernesto Maria Ponte, Sasà Salvaggio e, con un contributo video, Maria Grazia

Cucinotta.