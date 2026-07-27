Campofranco. Il lunedì di San Calogero tra comicità, musica e solidarietà con Cacioppo, Bluesugar e Telethon

CAMPOFRANCO. Il tradizionale lunedì di San Calogero è uno degli appuntamenti più attesi dell’Estate Campofranchese 2026. In programma oggi 27 luglio in Piazza San Francesco, l’evento si aprirà con il grande spettacolo comico di Giovanni Cacioppo, protagonista di uno show coinvolgente e ricco di ironia, capace di regalare sorrisi e divertimento a grandi e piccoli.

A seguire, la musica sarà protagonista con i Bluesugar, straordinaria cover band di Zucchero Fornaciari, che porterà sul palco i più grandi successi del celebre artista italiano in un concerto ricco di energia ed emozioni.

L’evento sarà realizzato in collaborazione con Fondazione Telethon, per unire spettacolo e solidarietà, sensibilizzando il pubblico sull’importanza della ricerca scientifica a sostegno delle persone affette da malattie genetiche rare.Una serata da vivere insieme, all’insegna della tradizione, del divertimento e dell’impegno sociale.