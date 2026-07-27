Campofranco. Diversi sindaci del circondario presenti alla Messa e alla Processione in onore di San Calogero

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha preso parte alla tradizionale Santa Messa in onore di San Calogero, seguita dalla processione per le vie cittadine.

Un sentito ringraziamento ai Sindaci dei Comuni vicini che, accogliendo l’invito del Sindaco Rosario Nuara, hanno voluto essere presenti: Carmelo Salamone (Sutera), Gianluca Nigrelli (Mussomeli), Claudio Cipolla (Milena) e Salvatore Caruso (Acquaviva).Un grazie di cuore a Padre Luciano, al Comitato San Calogero, a tutti i portatori, alla Banda Musicale di Campofranco e San Biagio Platani, ai tamburinara di Campofranco e a tutti i fedeli e devoti che hanno reso possibile la giornata.

Un ringraziamento particolare alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale per il prezioso lavoro di vigilanza e sicurezza durante i festeggiamenti.Un ringraziamento speciale ai concittadini Toni Pera e Giovanni Morreale per lo splendido spettacolo di luminarie e fuochi d’artificio a tempo di musica di ieri sera. Poi la cerimonia serale con la processione di rientro del Santo Patrono nella Chiesa di San Calogero, con il nuovo spettacolo pirotecnico finale che ha concluso il programma a mezzanotte in Piazza Adamo.