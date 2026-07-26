Archeologia digitale, Lorefice(M5S): “La Sicilia ha tutte le competenze e la storia per guidare questa innovazione”

“L’archeologia digitale rappresenta una grande opportunità per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale italiano e la Sicilia ha tutte le competenze e la storia per guidare questa innovazione. Il confronto a Gela sulle Mura di Capo Soprano ha dimostrato che ricerca, tecnologia e beni culturali possono diventare un motore di sviluppo, formazione e crescita per i territori. Investire nella cultura significa investire nel futuro delle nostre comunità”. Lo ha dichiarato senatore siciliano M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato a margine della conferenza sull’archeologia digitale tenutasi ieri a Gela sulle Mura di Capo Soprano.