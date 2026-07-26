Una gomma bucata e il volto migliore dello Stato: la Polizia Stradale di Caltanissetta soccorre due anziani sulla SS640

Ci sono episodi che non finiranno mai nelle pagine della cronaca nera e che non richiedono sirene spiegate o operazioni spettacolari. Eppure sono proprio questi piccoli gesti a raccontare, forse meglio di tanti altri, il volto autentico delle istituzioni e il senso più profondo del servizio allo Stato.

È quanto accaduto lungo la strada statale 640, dove alla sala operativa è giunta una richiesta di aiuto da parte di una coppia di anziani in difficoltà. L’automobilista, infatti, era rimasto fermo dopo aver forato uno pneumatico e, a causa dell’età e delle difficoltà del momento, non era nelle condizioni di provvedere autonomamente alla sostituzione della ruota.

Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta. Gli agenti hanno dapprima rassicurato l’uomo e la moglie, quindi hanno provveduto personalmente alla sostituzione della gomma, consentendo alla coppia di riprendere il viaggio in piena sicurezza.

Un intervento all’apparenza semplice, ma dal grande valore umano. Perché la missione delle forze dell’ordine non si esaurisce nella repressione dei reati o nella gestione delle emergenze più gravi: è fatta anche di vicinanza, ascolto e disponibilità verso chi si trova improvvisamente in difficoltà.



Quello compiuto dagli agenti della Polizia Stradale rappresenta uno di quei gesti che, pur nella loro normalità, rafforzano il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Un esempio concreto di come la presenza dello Stato si manifesti ogni giorno, anche attraverso un aiuto apparentemente piccolo, ma capace di fare davvero la differenza.

Del resto, come sottolineano gli stessi operatori, si tratta di interventi tutt’altro che rari: occasioni nelle quali professionalità, spirito di servizio e umanità si fondono per offrire assistenza a chi ne ha bisogno, confermando il ruolo della Polizia Stradale come presidio di sicurezza e punto di riferimento per tutti gli utenti della strada.