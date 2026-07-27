A Gangi attivato l’Ufficio di Prossimità: nuovo presidio di servizi dedicato ai cittadini

L’Amministrazione comunale di Gangi annuncia l’attivazione dell’Ufficio di Prossimità, un nuovo presidio di servizi dedicato ai cittadini, istituito presso la sede del Giudice di Pace di Gangi. Il servizio sarà operativo ogni mercoledì dalle ore 8:30 alle 12:30.L’Ufficio nasce a seguito della stipula del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Gangi, il Dipartimento Regionale della Famiglia e il Tribunale territorialmente competente, con l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, semplificare l’accesso ai servizi e ridurre le distanze tra istituzioni e comunità.L’attivazione dell’Ufficio di Prossimità di Gangi si inserisce nel più ampio progetto regionale che prevede la nascita di 30 sportelli distribuiti nei quattro distretti di Corte d’Appello della Sicilia.Gli Uffici di Prossimità consentiranno di accedere a numerosi servizi senza doversi recare fisicamente in tribunale: pratiche per l’amministrazione di sostegno, autorizzazioni del giudice tutelare, richieste per documenti validi all’espatrio, istanze per la nomina di un curatore speciale, procedimenti relativi all’affidamento di minori e orientamento sulle diverse forme di tutela giuridica. Servizi particolarmente rilevanti nei territori con popolazione anziana e collegamenti complessi con i principali centri giudiziari.Gli Uffici non sostituiscono i tribunali, ma ne rappresentano una estensione naturale sul territorio, offrendo assistenza nella compilazione delle pratiche, nel deposito telematico degli atti e nella consultazione dei fascicoli elettronici. Per molte comunità dell’entroterra siciliano si tratta di un passo concreto verso una giustizia più accessibile e vicina alle esigenze quotidiane.L’Ufficio di Prossimità di Gangi garantirà: informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie; supporto nella compilazione della modulistica del Tribunale; raccolta e verifica della documentazione necessaria; predisposizione e deposito telematico di istanze e atti; informazioni sullo stato dei procedimenti; rilascio di copie degli atti contenuti nei fascicoli elettronici, nei limiti previsti dalla normativa vigente.La gestione del servizio è affidata alla responsabile Graziella Pinello, che ha completato il percorso formativo previsto dal protocollo d’intesa per l’utilizzo delle piattaforme informatiche e l’erogazione delle attività di assistenza.Il Sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore Mimmo Alfonzo esprimono soddisfazione per l’avvio del nuovo presidio: «L’Ufficio di Prossimità rappresenta un passo avanti importante nella semplificazione amministrativa e nell’accessibilità dei servizi. È un segnale concreto di attenzione verso i cittadini e verso chi, ogni giorno, si confronta con procedure complesse. Ringraziamo l’Assessore regionale alla Famiglia per il sostegno e la collaborazione che hanno reso possibile questo risultato».