Caltanissetta, in auto con cocaina e 4 sim: arrestate dai Carabinieri una 35enne e una minorenne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, mirati alla prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano e al costante monitoraggio delle aree maggiormente sensibili del capoluogo, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, nei giorni scorsi, una 35nne e una minorenne, ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto a seguito di un ordinario controllo, nell’ambito del servizio di pattugliamento nell’area cittadina, scaturito da una manovra dell’auto a bordo delle quali viaggiavano le due donne, che nell’incrociare la pattuglia cambiava direzione di marcia repentinamente: i militari hanno proceduto quindi al fermo e alla perquisizione del veicolo, al cui esito sono state rinvenute 2 buste in cellophane trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di 205 grammi, e 4 sim card telefoniche.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la minorenne è stata condotta presso il centro di prima accoglienza per minori di Caltanissetta, mentre la 35enne è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Agrigento, rispettivamente a disposizione della Procura della Repubblica dei Minori e della Procura della Repubblica ordinaria. Il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare mentre il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ha convalidato l’arresto e ha disposto il regime di “permanenza in casa”. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.