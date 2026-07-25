Salute

Caltanissetta, in auto con cocaina e 4 sim: arrestate dai Carabinieri una 35enne e una minorenne

Redazione 3

Caltanissetta, in auto con cocaina e 4 sim: arrestate dai Carabinieri una 35enne e una minorenne

Sab, 25/07/2026 - 09:00

Condividi su:

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, mirati alla prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano e al costante monitoraggio delle aree maggiormente sensibili del capoluogo, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato, nei giorni scorsi, una 35nne e una minorenne, ritenuti responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto a seguito di un ordinario controllo, nell’ambito del servizio di pattugliamento nell’area cittadina, scaturito da una manovra dell’auto a bordo delle quali viaggiavano le due donne, che nell’incrociare la pattuglia cambiava direzione di marcia repentinamente: i militari hanno proceduto quindi al fermo e alla perquisizione del veicolo, al cui esito sono state rinvenute 2 buste in cellophane trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di 205 grammi, e 4 sim card telefoniche.

Su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, la minorenne è stata condotta presso il centro di prima accoglienza per minori di Caltanissetta, mentre la 35enne è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Agrigento, rispettivamente a disposizione della Procura della Repubblica dei Minori e della Procura della Repubblica ordinaria. Il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare mentre il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ha convalidato l’arresto e ha disposto il regime di “permanenza in casa”. Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta