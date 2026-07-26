Bambino rischia di annegare, ma viene salvato grazie alla prontezza di un militare dell’Esercito in vacanza

Tragedia del mare fortunatamente solo sfiorata a Capo d’Orlando in provincia di Messina. Qui un bambino di 7 anni ha rischiato di annegare ed è stato tratto in salvo grazie all’intervento di un Militare dell’Esercito in vacanza sul posto con la famiglia.

Sono stati pochi attimi quelli che hanno separato la normalità dal rischio di una tragedia: il bambino giocava con il pallone che è finito in acqua; a quel punto è andato per recuperarlo ma il bambino s’è ritrovato a dover fare i conti con le insidie di un fondale subito profondo.

Non riuscendo più a toccare il fondo con i piedi s’è ritrovato a chiedere aiuto. Fortunatamente un militare in servizio presso la Brigata “Aosta” di Messina, ha sentito le grida disperate del bambino e senza alcuna esitazione, s’è tuffato in acqua salvando il bambino che, dopo la disavventura patita, ha potuto riabbracciare i genitori non prima di aver ringraziato, assieme alla sua famiglia, l’eroico militare per il suo gesto.