Aggredisce l’ex compagna e i carabinieri, 53enne arrestato a Catania

Carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente l’ex convivente. La donna ai militari dell’Arma ha detto che non si sarebbe trattato di un episodio isolato, ma l’ennesimo comportamento violento legato anche all’uso di droghe da parte del 53enne, motivo per cui lo aveva allontanarlo. Ultimamente, convinta di poterlo aiutare, avrebbe accettato il suo riavvicinamento dovendo però ravvedersi proprio a causa dell’ultima aggressione. Il 53enne durante i controlli ha avuto un atteggiamento aggressivo anche nei confronti dei carabinieri, opponendo resistenza con spinte e calci e costringendoli a immobilizzarlo e ad ammanettarlo. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari (ANSA).