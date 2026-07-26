Sicilia. Colpito da un pallone lo scoppia con un coltello, 81enne denunciato

‘Ragazzi questo pallone ve lo taglio…’, è la minaccia che torna alla memoria di chi ha giocato a calcio in strada. Ed è quanto messo in atto da un 81enne a Randazzo che, colpito per sbaglio da una pallonata partita da ragazzini che giocavano in via Bonaventura, ha impugnato un coltello a serramanico e ha tagliato il pallone, tra la paura e lo sconforto dei piccoli calciatori, ma anche di qualche adulto che ha segnalato l’accaduto ai carabinieri.

Militari dell’Arma sono intervenuti e hanno rintracciato l’81enne poco distante dal luogo dell’accaduto. Sottoposto a controllo, l’anziano è stato trovato in possesso del coltello, della lunghezza complessiva di 13 centimetri, con una lama di 5 centimetri, che è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato per porto di armi atti ad offendere.