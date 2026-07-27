Sicilia. Ubriaco picchiava la convivente, arrestato e condotto in carcere

Agenti del commissariato di polizia di Acireale hanno arrestato un 31enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della convivente in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di CATANIA su richiesta della locale Procura. Il provvedimento è stato emesso agli esiti di indagini scaturite dalle richieste di intervento, in due circostanze, nella casa di un nucleo familiare composto dall’arrestato, da una giovane straniera e da una bambina di pochi mesi, figlia della coppia.

Durante gli interventi la polizia ha riscontrato lo stato di ebrezza dell’uomo e la sua notevole aggressività, mentre la persona offesa presentava evidenti segni delle aggressioni poco prima subite. L’uomo dopo l’arresto è stato condotto in carcere