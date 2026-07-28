Mazzarino. Gruppo Civico: “Occorre seria riflessione per una nuova proposta politica che metta al centro gli interessi della Città”

MAZZARINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del Gruppo Civico formato da Livio D’Aleo e Santo Vicari a proposito della situazione politica in atto a Mazzarino in questo momento.

“Con la sfiducia al Sindaco Faraci si chiude una fase politica che, negli ultimi due anni, ha segnato la vita amministrativa della nostra città.

Si conclude un’esperienza che, a nostro giudizio, è stata caratterizzata da un progressivo venir meno del confronto politico e del dialogo istituzionale che Mazzarino avrebbe meritato. Si apre ora un lungo periodo di commissariamento ( ad oggi non si è insediato nessuno), durante il quale il Comune dovrà affrontare numerose criticità fino alle prossime elezioni amministrative del prossimo anno.

È proprio in questa fase, il Gruppo Civico per Mazzarino rivolge un invito a tutte le forze politiche e ai movimenti civici del territorio ad avviare una seria riflessione, affinché possa nascere una nuova proposta politica che metta al centro esclusivamente gli interessi della città.

Una proposta fondata sul bene comune, in cui si trova sempre meno spazio ai personalismi, alle polemiche sterili, egoismi e contrapposizioni che nulla hanno a che fare, a nostro modo di vedere, con il futuro della nostra comunità.

In questi anni abbiamo assistito, sia sui social sia nelle sedi istituzionali, a un clima caratterizzato da tensioni, accuse e continui scontri dialettici in cui espressioni come “ti querelo” o “ci vedremo nelle sedi opportune” sono diventate la normalità, nulla di tutto questo deve essere nel futuro di Mazzarino.

A nostro parere non è questa la strada per risolvere i problemi di Mazzarino.

Occorre restituire dignità al confronto politico, valorizzare il dibattito democratico e riportare le istituzioni a essere il luogo naturale del dialogo, dove prevalgano il rispetto, il senso delle istituzioni e la ricerca di soluzioni concrete e condivise, lasciando fuori le polemiche …….

Mazzarino merita una nuova stagione di responsabilità, unità e buona amministrazione.

E’ il tempo di mettere da parte le divisioni e costruire insieme il futuro della città. Buon lavoro a tutti. Mazzarino, quale futuro?”