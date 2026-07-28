Montedoro. Il sindaco: “Rifiuti abbandonati per strada da qualche emigrato, da chi all’estero rispetta orari e regole”

MONTEDORO. “Abbiamo trovato rifiuti abbandonati per strada da qualche emigrato. Da chi, all’estero, rispetta orari di raccolta, differenziata e regole che non ammettono deroghe — perché sa che altrimenti si paga, e si paga caro”. Lo ha affermato il sindaco Renzo Bufalino a commento di un controllo riguardante rifiuti abbandonati.

“Qui, evidentemente, – ha aggiunto il primo cittadino di Montedoro – pensano che le regole non contino allo stesso modo. Che il paese natio si possa trattare con meno cura di quello che li accoglie tutto l’anno. Non è così. Montedoro non è un dopolavoro estivo. È casa – ha concluso – anche per chi ci vive solo qualche settimana l’anno. E casa si rispetta sempre, non a intermittenza”.