Caltanissetta. Mpa-Grande Sicilia, nel Nisseno prende forma la nuova organizzazione territoriale del partito

CALTANISSETTA. Si sono riuniti i coordinatori provinciali di Mpa-Grande Sicilia della provincia di Caltanissetta, Giancarlo Cancelleri, Mariella Ippolito e Saro Caci, per avviare il percorso di rafforzamento e radicamento del movimento sul territorio. L’incontro, voluto dal presidente Raffaele Lombardo nell’ambito della riorganizzazione del partito nelle diverse realtà provinciali della Sicilia, è servito a definire le prossime tappe dell’attività politica e organizzativa nel Nisseno.

Nel corso della riunione è stata condivisa la volontà di convocare, già nei prossimi giorni, il Coordinamento provinciale di Mpa-Grande Sicilia. Al centro dell’incontro vi sarà l’individuazione e la costituzione dei coordinamenti cittadini che saranno progressivamente attivati in tutti i comuni della provincia di Caltanissetta.

Giancarlo Cancelleri, già vice ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel Governo Draghi, Mariella Ippolito, già assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, e Saro Caci, da anni impegnato nel settore sanitario e nella vita pubblica del territorio, hanno condiviso la necessità di costruire una presenza sempre più capillare del movimento, valorizzando competenze, amministratori locali, professionisti e giovani che intendono contribuire alla crescita della provincia.

«L’obiettivo è creare una struttura organizzativa radicata, efficiente e vicina alle comunità locali, capace di raccogliere le istanze dei territori e trasformarle in proposte concrete. La costituzione dei coordinamenti cittadini rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la presenza di MPA-Grande Sicilia e consolidare il rapporto con i cittadini della provincia di Caltanissetta», dichiarano congiuntamente i tre coordinatori provinciali.

La riunione del Coordinamento provinciale segnerà l’avvio ufficiale di questa nuova fase organizzativa, destinata a coinvolgere progressivamente tutte le realtà territoriali del Nisseno.