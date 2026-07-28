Vallelunga. Il sindaco presenta diffida per la continua interruzione dei servizi di telecomunicazione fissa e mobile nel territorio comunale

VALLELUNGA. “Questa mattina ho formalmente trasmesso una diffida a seguito della grave, persistente e continua interruzione dei servizi di telecomunicazione fissa e mobile degli operatori TIM e Vodafone sul territorio comunale, chiedendo l’immediato ripristino della piena funzionalità dei servizi e riservandomi di intraprendere ogni ulteriore azione a tutela della cittadinanza”. Così il sindaco Rosa Izzo.

La diffida è stata inviata all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), alle Autorità competenti per la tutela dei consumatori, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, nonché a Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.

“È ormai inaccettabile che, con una frequenza sempre maggiore e spesso durante i fine settimana, i cittadini siano costretti a rimanere completamente isolati nelle proprie abitazioni, senza la possibilità di effettuare o ricevere telefonate e di utilizzare i servizi di rete. Una situazione che compromette non solo la normale vita quotidiana, ma anche la sicurezza delle persone, soprattutto nei casi di emergenza.

Le continue interruzioni arrecano inoltre gravi disagi alle attività commerciali, che subiscono rilevanti danni economici a causa dell’impossibilità di garantire regolarmente i propri servizi, e determinano notevoli difficoltà anche per gli uffici pubblici nell’espletamento delle proprie funzioni.

Come Sindaco, ritengo questa situazione non più tollerabile e chiedo un intervento immediato e risolutivo da parte dei gestori interessati affinché venga definitivamente garantita la continuità di un servizio essenziale per la collettività”.

Il primo cittadino s’è detta fiduciosa che questa diffida produca gli effetti auspicati e che simili disservizi non abbiano più a ripetersi. L’Amministrazione comunale continuerà a vigilare con la massima attenzione, adottando ogni iniziativa necessaria per tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese del nostro territorio.