A Mussomeli costituita l’asd “Mussomeli Bees” : Luciana Palermo presidente, Francesca Navarra Vice e Francesca Scannella segretario

MUSSOMELI – Il 20 luglio 2026 è nata ufficialmente l’ asd “Mussomeli Bees”, una realtà societaria autonoma, moderna e interamente dedicata allo sviluppo, alla valorizzazione e alla pratica del calcio a 5 femminile. Un passaggio importante che arriva dopo anni di cammino condiviso. La nuova dirigenza desidera innanzitutto ringraziare la “Don Bosco” Mussomeli, nella persona dell’ex presidente Nino Lanzalaco, e Strauss APS, che hanno rappresentato una casa accogliente e un punto di partenza fondamentale. Per il movimento è però giunto il momento di compiere un salto di qualità: espandersi, strutturarsi in modo autonomo e incanalare ogni energia esclusivamente sulla disciplina del futsal femminile. Il legame con la storia: perché “Bees”? Il nome Bees (api) non è una semplice scelta stilistica, ma un richiamo identitario viscerale con le radici della città. Infatti, l’antico toponimo latino di Mussomeli è infatti Mons Mellis, il “Monte del Miele”, un legame storico custodito ed evidenziato anche dall’ape presente nello stemma del Comune. Legarsi al simbolo dell’ape significa celebrare la propria storia trasformandola in identità sportiva. L’ape rappresenta l’operosità, la disciplina, la struttura organizzativa impeccabile e la capacità di difendere la propria terra. Va detto che le “Mussomeli Bees” nascono fondandosi su valori chiari, che guidano ogni attività dentro e fuori dal campo. “Nessun’ape vola da sola”. La società mette il gruppo al di sopra del singolo. Ogni atleta, dirigente o sostenitore è una cella fondamentale della stessa struttura. L’associazione è dimostrazione pratica di organizzazione e professionalità guidata dalle donne, promuovendo modelli positivi di gestione sportiva. : Mussomeli è la casa madre, ma l’alveare è aperto alle atlete di tutto il Vallone e del centro Sicilia, abbattendo i confini campanilistici per unire le migliori energie delle aree interne. Va sottolineato che l’ambizione dell’associazione è unire la passione all’approccio metodologico della preparazione atletica per competere con autorevolezza nei campionati federali FIGC. E’ un direttivo esperto quello della neo Associazione. Infatti, la forza delle Bees risiede nella solidità delle figure che compongono il vertice societario, tutte originarie di Mussomeli e dotate di un bagaglio tecnico ed esperienziale di primo livello. Nello specifico: Luciana Palermo (Presidente): Oltre 20 anni di esperienza sul campo nell’associazionismo sportivo e un lungo vissuto da giocatrice di calcio a 5. Francesca Navarra (Vice-Presidente): Laureata in Scienze Motorie, con un’articolata e comprovata esperienza tecnica nel calcio a 5. Francesca Scannella (Segretario): Laureata in Scienze Motorie, profonda conoscitrice delle dinamiche del futsal. “Grazie al percorso personale e non, abbiamo costruito le basi; oggi siamo pronte a volare con le nostre ali,” dichiara la Presidente Luciana Palermo. “Le Mussomeli Bees rappresentano la sintesi tra la storia della nostra terra e una visione moderna dello sport. Mettiamo in campo competenze scientifiche, anni di calcio giocato e una passione immensa per costruire una società solida, capace di figurare con orgoglio nei campionati federali e di rappresentare un punto di riferimento per l’intero Centro Sicilia, ma soprattutto uno spazio sicuro in cui ogni ragazza possa sentirsi libera di esprimersi. La società invita atlete, sponsor appassionati e sostenitori a unirsi al progetto nelle diverse categorie previste: Socio Atleta, Socio Ordinario e Tessera Sostegno. Per informazioni e contatti: Instagram: @mussomeli_bees; Email: asdmussomelibees@gmail.com