Esperti, bambini a rischio con l’esposizione precoce al digitale: No a Tv, social e videogame prima di 2 anni, fra 3 e 5 anni al massimo 1 ore al giorno

Esporre i bambini a Tv, social e videogame prima dei 2 anni potrebbe influire negativamente sullo sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e fisico: è questa la posizione ufficiale dell’Accademia europea di pediatria, contenuta nel documento pubblicato sulla rivista Acta Paediatrica. Gli esperti consigliano inoltre di introdurre i bambini al mondo digitale solo dai 3 anni, limitando l’esposizione al massimo di un’ora al giorno e a meno di due ore al giorno dopo i 5 anni. Il documento, firmato anche dalla European Confederation of Primary Care Paediatricians, è nato dal progetto ‘Giovani, Salute e Sani Stili di Vita’ ha come prima firma quella di Lorenza Onorati, membro dell’Accademia europea di pediatria specializzanda in Pediatria all’Università di Padova e di Eugenio Baraldi, direttore scientifico della Fondazione Città della Speranza e coordinatore del progetto dell’Università di Padova.

Il dossier raccoglie i dati più aggiornati sugli effetti dell’esposizione agli schermi digitali sulla Salute di bambini e adolescenti e propone raccomandazioni condivise rivolte a famiglie, pediatri, scuole e decisori politici. “Tra gli aspetti più preoccupanti di una precoce esposizione agli schermi – osserva Baraldi – emerge il crescente rischio di comportamenti di dipendenza da dispositivi digitali e social network, favoriti da un utilizzo prolungato e incontrollato, con possibili ripercussioni sul benessere psicologico, sul rendimento scolastico, sulla qualità del sonno, sulle relazioni familiari e sociali e sull’attività fisica”.

Il documento rileva inoltre l’importanza dell’attività fisica giornaliera, il coinvolgimento attivo delle famiglie nell’educazione digitale dei figli e la tutela delle ore di sonno, spesso drasticamente ridotte dai giovani che abusano del cellulare. Per Onorati “questo documento dimostra come la promozione dei sani stili di vita debba oggi comprendere anche la Salute digitale. L’obiettivo è offrire ai pediatri, alle famiglie e ai decisori politici strumenti scientificamente fondati per accompagnare bambini e adolescenti verso un uso equilibrato delle tecnologie”