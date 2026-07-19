Catania : ruba in aeroporto e si imbarca su un volo, denunciato 55enne

Ha ingannato l’attesa in aeroporto a Catania facendo un giro tra i negozi, dove avrebbe rubato un costoso paio d’occhiali da sole e un profumo di un noto marchio. Un 55enne originario della provincia di Agrigento è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato, quando già l’imbarco del suo volo era stato completato e l’aereo stava per decollare alla volta di Milano Malpensa.

L’intervento degli agenti della polizia di frontiera, presente nello scalo aeroportuale catanese, è scattato non appena il personale del punto vendita si è secondo dell’ammanco. Sono state analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presenti nell’area partenze, riuscendo subito ad individuare il sospettato, i cui spostamenti sono stati tracciati fino al gate dove l’uomo si è diretto, mescolandosi tra gli altri passeggeri.

L’attività d’indagine della squadra di polizia giudiziaria della polizia di frontiera ha permesso di risalire alle generalità del passeggero e, dall’analisi incrociata dei dati, è emerso che l’uomo era già salito sull’aereo, in procinto di decollare. Per questa ragione i poliziotti sono saliti a bordo dell’aeromobile e hanno invitato l’uomo, seduto al suo posto, a scendere, in modo da effettuare alcuni accertamenti negli uffici di polizia. Davanti all’evidenza dei fatti, l’uomo ha tirato fuori gli occhiali rubati del valore commerciale di oltre 300 euro e il profumo del valore di 120 euro. La refurtiva recuperata è stata restituita al responsabile del punto di vendita, mentre il 55enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per furto aggravato.