Santa Caterina. Al via il progetto “Il Bosco di Muschiobianco – Avrò cura di te!” con 57 adesioni

SANTA CATERINA. Ha preso ufficialmente il via il centro estivo organizzato dall’Associazione Sans Souci con il progetto “Il Bosco di Muschiobianco – Avrò cura di te!”. Notevole la partecipazione con 57 adesioni, rispetto ai circa 25 partecipanti degli anni precedenti. Nel progetto sono coinvolti anche i minori del Progetto SAI.

L’Amministrazione Comunale, come ha spiegato il sindaco Giuseppe Natale, ha voluto che nessun bambino rimanesse escluso. Per questo, di comune accordo con l’associazione, si è deciso di suddividere i partecipanti in due gruppi, così da permettere a tutti di vivere questa bellissima esperienza. Il sindaco s’è complimentato con l’assessore alle Politiche Sociali Angela Marotta per aver seguito con attenzione l’intero progetto. Infine, un sincero grazie anche all’Associazione Sans Souci, agli operatori e a tutte le famiglie. (Foto Michele Lazzara)