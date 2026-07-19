Borsellino, Meloni: “ci ha lasciato eredita’ di coraggio, amore per patria e fiducia nei giovani”

Il 19 luglio del 1992 “e’ una data che ha segnato la storia d’Italia E ha segnato anche la mia vita. Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredita’ fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani: ‘Se la gioventu’ le neghera’ il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanira’ come un incubo’ Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità. Lo afferma su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni