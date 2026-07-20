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Vallelunga. Il 24 luglio c’è l’inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale

Redazione 1

Vallelunga. Il 24 luglio c’è l’inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale

Lun, 20/07/2026 - 07:58

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VALLELUNGA. Si svolgerà il 24 luglio alle ore 19 l’inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale. Lo ha annunciato la stessa amministrazione comunale per il tramite del sindaco Rosa Izzo e dell’assessore allo sport Silvio Zuzzè.

All’evento, al quale sarà presente la giunta comunale al completo, il consiglio comunale e le autorità locali, sono stati invitati il prefetto, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Per la parte sportiva ci saranno i massimi dirigenti regionali e provinciali di Federazione Giuoco Calcio e Comitato Olimpico: il presidente della Figc Siciliana, Sandro Morgana, il delegato provinciale della Figc – Lega nazionale dilettanti, Giorgio Vitale, il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone.

Prima dell’incontro, nella piazzetta antistante l’ingresso principale, si terrà una breve cerimonia. Poi il taglio del nastro e l’ingresso delle squadre in campo per una partita amichevole che vedrà opposte l’attuale squadra, i biancoverdi del Vallelunga, pronti a iniziare la prossima stagione in terza categoria e una rappresentativa di vecchie glorie.

Il progetto nacque anni fa dalla visione del compianto sindaco, Pippo Montesano, e dai suoi più stretti collaboratori dell’epoca, appunto, Izzo e Zuzzè, all’epoca assessori. Oggi è una realtà, con terreno in erba sintetica, arredi, spogliatoi nuovi e un impianto energetico a impatto zero grazie all’uso di pannelli solari e nuove tecnologie. Non solo mattoni, erba e pallone. Ma anche un’idea di politica dello sport che vedrà nascere una nuova convenzione con il Vallelunga Calcio, società dilettantistica che prenderà in gestione sia il campo a 11 che l’attiguo campetto, con l’impegno di permetterne la fruizione gratuita a bambini e ragazzi, ma anche agli adulti che vorranno farsi una partitella tra amici.

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