Vallelunga. Il 24 luglio c’è l’inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale

VALLELUNGA. Si svolgerà il 24 luglio alle ore 19 l’inaugurazione del nuovo campo sportivo comunale. Lo ha annunciato la stessa amministrazione comunale per il tramite del sindaco Rosa Izzo e dell’assessore allo sport Silvio Zuzzè.

All’evento, al quale sarà presente la giunta comunale al completo, il consiglio comunale e le autorità locali, sono stati invitati il prefetto, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. Per la parte sportiva ci saranno i massimi dirigenti regionali e provinciali di Federazione Giuoco Calcio e Comitato Olimpico: il presidente della Figc Siciliana, Sandro Morgana, il delegato provinciale della Figc – Lega nazionale dilettanti, Giorgio Vitale, il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone.

Prima dell’incontro, nella piazzetta antistante l’ingresso principale, si terrà una breve cerimonia. Poi il taglio del nastro e l’ingresso delle squadre in campo per una partita amichevole che vedrà opposte l’attuale squadra, i biancoverdi del Vallelunga, pronti a iniziare la prossima stagione in terza categoria e una rappresentativa di vecchie glorie.

Il progetto nacque anni fa dalla visione del compianto sindaco, Pippo Montesano, e dai suoi più stretti collaboratori dell’epoca, appunto, Izzo e Zuzzè, all’epoca assessori. Oggi è una realtà, con terreno in erba sintetica, arredi, spogliatoi nuovi e un impianto energetico a impatto zero grazie all’uso di pannelli solari e nuove tecnologie. Non solo mattoni, erba e pallone. Ma anche un’idea di politica dello sport che vedrà nascere una nuova convenzione con il Vallelunga Calcio, società dilettantistica che prenderà in gestione sia il campo a 11 che l’attiguo campetto, con l’impegno di permetterne la fruizione gratuita a bambini e ragazzi, ma anche agli adulti che vorranno farsi una partitella tra amici.