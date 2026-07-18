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Roggero. Salvini: “Sarei orgoglioso di poterlo candidare”

Redazione

Roggero. Salvini: “Sarei orgoglioso di poterlo candidare”

Sab, 18/07/2026 - 19:34

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“Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso”. Così il vicepremier Matteo SALVINI interpellato su una possibile candidatura del gioielliere Mario Roggero, che il leader leghista ha incontrato nel carcere di Bollate.

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