Roggero. Salvini: “Sarei orgoglioso di poterlo candidare”

“Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare. Stiamo approfondendo tutti i profili giuridici del caso”. Così il vicepremier Matteo SALVINI interpellato su una possibile candidatura del gioielliere Mario Roggero, che il leader leghista ha incontrato nel carcere di Bollate.