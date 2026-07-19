Salute

Auto contro barriere stradali, morto 38enne a Palermo

Redazione 3

Auto contro barriere stradali, morto 38enne a Palermo

Dom, 19/07/2026 - 11:00

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Alessandro Vecchio ,di 38 anni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Palermo in viale Regione Siciliana. L’uomo di Villabate a bordo di una vettura è finito contro le barriere nella corsia laterale in direzione di Catania. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalla vettura e i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma per l’automobilista non c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione dell’infortunistica della polizia municipale. (ANSA).

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