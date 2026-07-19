A causa di un incendio sarà interrotto dal 20 luglio l’Acquedotto Fanaco: niente acqua in dieci Comuni della Provincia di Caltanissetta

Arrivano novità negative in fatto di distribuzione idrica per diversi comuni della provincia di Caltanissetta. Caltaqua infatti informa che, secondo quanto comunicato per le vie brevi da Siciliacque, a causa di un incendio verificatosi presso il potabilizzatore, è stata disposta l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Fanaco.

Il fermo avrà decorrenza da domani, 20 luglio 2026, e interesserà i comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Delia e Sommatino.

Caltaqua, ovviamente, resta in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Siciliacque e provvederà a informare tempestivamente gli utenti sull’evoluzione della situazione.