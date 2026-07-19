Aggredisce i sanitari e si scaglia contro un poliziotto, arrestato 25enne a Catania

Prima ha aggredito i sanitari che lo stavano soccorrendo, poi si è scagliato contro un poliziotto colpendolo con una testata. Per questo motivo la polizia di Catania ha arrestato un uomo di 25 anni, che si è sentito male in strada, probabilmente a causa dell’eccessiva assunzione di alcol, ed è stato trasportato al pronto soccorso, dopo essere stato trovato privo di sensi in un’aiuola di via Delle Finanze. Il personale sanitario l’ha visitato e l’ha sottoposto ad alcuni esami di routine, in modo da avere il quadro completo. All’improvviso il 25enne si è alzato e ha iniziato ad aggredire verbalmente il medico e l’infermiere che lo avevano preso in cura, per poi scagliarsi contro il personale di vigilanza e del posto di polizia dell’ospedale, intervenuto per riportare la calma e per tutelare i sanitari. Nelle fasi concitate, mentre si cercava di far ragionare il 25enne, il poliziotto è stato colpito con una testata e con dei pugni al torace, che gli hanno provocato un trauma refertato con una prognosi di dieci giorni. Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra volanti della questura di Catania, che hanno bloccato l’uomo, successivamente condotto negli uffici di polizia per essere compiutamente identificato, dal momento che è risultato sprovvisto di documenti. Per le sue gravi condotte il 25enne è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di essere giudicato per direttissima. (LaPresse)