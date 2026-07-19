Futuro Nazionale, Vannacci “apre” a Giorgia Meloni ma detta condizioni

Se Giorgia Meloni le proponesse di entrare nella coalizione di centrodestra, a quali condizioni accetterebbe? “Chiederei un accordo programmatico scritto, pubblico e verificabile”. Roberto VANNACCI , europarlamentare e fondatore di Futuro Nazionale, risponde così a una delle quattordici domande poste dal direttore Sergio Casagrande, in una lunga intervista che verrà pubblicata domani sulle prime pagine dei quotidiani del Gruppo Corriere (Corriere dell’Umbria, Corriere di Arezzo e Corriere di Siena). VANNACCI – si legge in un’anticipazione diffusa dal Gruppo Corriere – elenca anche in maniera dettagliata tutti i punti che ritiene fondamentali per un possibile accordo e aggiunge: “Se i nostri voti fossero decisivi, nessuna cambiale in bianco. Sostegno solo su provvedimenti e scadenze certe”. Ed eventuali “incarichi sarebbero la conseguenza del consenso, non il prezzo di uno scambio.

Con il direttore Casagrande, VANNACCI affronta numerosi temi: dalla rottura con la Lega fino all’Ucraina, dall’accusa di ricevere soldi dalla Russia ai rapporti con la Nato, Israele e la Palestina, dal recente voto del Parlamento Europeo sulla coalizione di Esn al reclutamento di nuove forze. Non mancano risposte su progetti per il Paese, sul reclutamento di nuove forze nel Futuro Nazionale e sulle accuse di neofascismo. VANNACCI rivela poi che l’obiettivo principale non è raccogliere gli scontenti del centrodestra o “sottrarre voti a questo o quel partito” ma “riportare alle urne chi non crede più nella possibilità di cambiare” perché “l’astensionismo è il principale bacino da riconquistare”