Roggero, Salvini: “non merita 14 anni di carcere, già 120 mila firme per la grazia”

“Un uomo onesto che ha sempre lavorato, che ha sempre rispettato il prossimo, che non ha mai commesso un reato e non si merita 14 anni di reclusione Lavoriamo affinché trascorra in carcere il minor tempo possibile”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, dopo la visita in carcere a Mario Roggero. In una nota, la Lega spiega che “prosegue la mobilitazione a sostegno della richiesta di grazia presentata dalla moglie di Mario Roggero. La petizione, lanciata dal capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Massa e successivamente fatta propria e rilanciata a livello nazionale dal partito, ha già superato le 120.000 firme