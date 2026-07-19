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Roggero, Salvini: “non merita 14 anni di carcere, già 120 mila firme per la grazia”

Redazione

Roggero, Salvini: “non merita 14 anni di carcere, già 120 mila firme per la grazia”

Dom, 19/07/2026 - 17:06

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“Un uomo onesto che ha sempre lavorato, che ha sempre rispettato il prossimo, che non ha mai commesso un reato e non si merita 14 anni di reclusione Lavoriamo affinché trascorra in carcere il minor tempo possibile”. Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, dopo la visita in carcere a Mario Roggero. In una nota, la Lega spiega che “prosegue la mobilitazione a sostegno della richiesta di grazia presentata dalla moglie di Mario Roggero. La petizione, lanciata dal capogruppo della Lega nel Consiglio comunale di Massa e successivamente fatta propria e rilanciata a livello nazionale dal partito, ha già superato le 120.000 firme

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