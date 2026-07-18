Caltanissetta. Minorenne arrestato dai Carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti

CALTANISSETTA. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, mirati alla prevenzione dei fenomeno di illegalità diffusa e degrado urbano e al costante monitoraggio delle aree maggiormente sensibili del capoluogo, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un minorenne, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un normale pattugliamento del centro storico: i militari hanno proceduto alla perquisizione personale del giovane, poi estesa anche all’abitazione del fermato.

Complessivamente, l’attività di controllo ha portato al sequestro di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 30 dosi termosaldate dal peso complessivo di 28,32 grammi, già confezionate e pronte per la vendita, oltre a due coltelli da cucina intrisi di stupefacente e materiale per il confezionamento.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica dei minori di Caltanissetta, è stato sottoposto al regime di “permanenza in casa”. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica dei minori, ha convalidato l’arresto e ha disposto delle prescrizioni che avranno durata di mesi due.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla Costituzione, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.