Incendi in diverse contrade a Enna, tre intossicati in ospedale Stasera sospesi i giochi pirotecnici. Il sindaco: “Cittadini segnalano movimenti sospetti”

Sono ripartiti gli incendi di contrada Baronessa e Mugavero. In quest’ultima si registrano tre persone intossicate che sono state portate in ospedale, Santa Mariola a Enna , tutte zone altamente popolate, alle quali si aggiunge Floristella, vicino a Valguanera, mentre le fiamme hanno quasi raggiunto Calderari, una struttura mobile del consorzio che si sta occupando della nuova ferrovia. Le squadre di vigili del fuoco, forestale, protezione civile stanno operando da terra visto che tutti i mezzi aerei sono impegnati. Da un momento all’altro potrebbe arrivare l’elicottero pesante “orso bruno”.

Nella città sotto assedio il sindaco Mirello Crisafulli ha deciso di annullare i giochi pirotecnici che si dovrebbero tenere stasera nel piazzale del castello di Lombardia in occasione del rientro della patrona Maria Santissima dall’eremo di Montesalvo, dove la statua era stata traslata il due luglio. Il sindaco di Enna Mirello Crisafulli commenta: “Siamo in una situazione di emergenza, invito dunque tutti i cittadini a segnalazione qualsiasi movimento sospetto e non lineare, per evitare l’allargamento del fronte del fuoco. Mi scuso per la defezione, ma in questi casi la sicurezza dei miei concittadini e dei loro beni viene prima di ogni altra cosa”.