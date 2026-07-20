Santa Caterina. Esordio con successo per il Mercatino dell’Usato in via Roma

SANTA CATERINA. Ha riscosso un significativo successo il primo appuntamento con il Mercatino dell’Usato, un’iniziativa che ha animato un tratto di Via Roma, trasformandolo in un luogo di incontro nel segno della valorizzazione del riuso, dell’artigianato e dell’arte della manifattura.

L’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia con la Consulta delle Donne e anche grazie agli espositori, sia di Santa Caterina Villarmosa che dei comuni limitrofi, che con la loro presenza hanno contribuito alla riuscita dell’evento. L’appuntamento si rinnova martedì 12 agosto, a partire dalle ore 19. Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare direttamente la Consulta delle Donne.