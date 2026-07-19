Controlli dei Carabinieri allo Zen di Palermo, un arresto e due denunce

Non si ferma l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, impegnati quotidianamente in servizi di contrasto alla criminalità comune e stradale all’interno del quartiere ZEN. Il bilancio delle ultime ore, fotografa una situazione di costante presidio che, ha portato, all’arresto e al deferimento in stato di libertà di tre giovani palermitani. Nel corso di un servizio di pronto intervento, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un pregiudicato palermitano di 27 anni. L’indagato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Da successivi accertamenti, l’uomo è risultato anche privo di patente di guida poiché mai conseguita. Per tale motivo, oltre all’arresto per la violazione della misura applicatagli, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, ha convalidato l’arresto e disposto per il 27enne la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Parallelamente i militari della Stazioni San Filippo Neri, hanno deferito in stato di libertà un 33enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti che, a seguito di controllo personale, è stato trovato in possesso di 13 dosi tra cocaina e hashish.Ancor più concitato l’intervento di un’altra pattuglia del medesimo reparto che, durante un posto di controllo, ha fermato un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, alla guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo. Alla richiesta dei documenti, è emerso che il giovane guidava senza aver mai conseguito la patente, violazione già reiterata nel corso dell’ultimo biennio e, durante la contestazione dei verbali, il giovane è andato in escandescenza nel tentativo di bloccare l’operato dei militari. Prima ha rivolto loro pesanti minacce e ingiurie, poi, in un estremo quanto disperato tentativo di evitare il sequestro, ha impugnato un cacciavite danneggiando violentemente la stessa carrozzeria dell’auto. Il giovane è stato bloccato e deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo con le pesanti accuse di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e guida senza patente reiterata nel biennio. Le attività di monitoraggio e prevenzione dei Carabinieri nel quartiere ZEN continueranno con la medesima intensità anche nei prossimi giorni, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.(ITALPRESS)