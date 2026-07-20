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Serradifalco. Chiesto finanziamento per la palestra comunale di via Papa Giovanni: previste anche attività sportive paralimpiche

Redazione 1

Serradifalco. Chiesto finanziamento per la palestra comunale di via Papa Giovanni: previste anche attività sportive paralimpiche

Lun, 20/07/2026 - 07:29

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SERRADIFALCO. E’ stata presentata nei termini dall’amministrazione comunale la richiesta di finanziamento per la Palestra Comunale di Via Papa Giovanni (quella a servizio della scuola Verga). Lo ha reso noto l’esperto del sindaco in materia di lavori pubblici, Rosario Ristagno che ha precisato che il bando al quale s’è partecipato è quello denominato Sport e Periferie e che l’istanza di finanziamento è stata per 2,3 milioni di euro. A questo punto, si è solo in attesa delle necessarie verifiche e della pubblicazione delle graduatorie con la speranza che questo importante progetto possa rientrare tra quelli finanziabili.

La novità è che è stata prevista la possibilità di svolgere all’interno attività paralimpiche ed è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Vita Nova che ha all’ interno diversi tecnici accreditati, tra cui il mister della nazionale di calcio a 5 Angelo D’Auria storico Referente Tecnico Nazionale della Nazionale di Calcio a 5 della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

“In qualità di esperto del Sindaco – ha concluso Rosario Ristagno – in materia di lavori pubblici ho continuato un percorso già intrapreso nella mia precedente esperienza da Assessore per la ricerca di finanziamenti finalizzati al recupero del patrimonio edilizio locale e ho curato anche questo aspetto che rappresenta una novità assoluta per Serradifalco ovvero aprirsi alle attività paralimpiche”.

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