Butera. Coppia statunitense ha battezzato il proprio figlio presso il Santuario di San Rocco

BUTERA. Nel Santuario di San Rocco una coppia di genitori statunitensi ha deciso di battezzare il proprio bimbo a Butera. Il piccolo John Cliffurd è stato battezzato da padre Emiliano Di Menza. Davvero singolare la scelta dei genitori che, dagli Stati Uniti d’America, hanno scelto di celebrare questo importante sacramento nel Santuario di San Rocco.

Un evento davvero speciale che è stato seguito con affetto e simpatia anche da parte della comunità buterese che ha gradito il fatto che i genitori del battezzato abbiano pensato proprio alla loro Butera per celebrare un momento così bello e importante della vita del loro figlioletto.