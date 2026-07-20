Santa Caterina. “La Cena che unisce”: un evento che rafforza il senso di comunità

SANTA CATERINA. Come riuscire a fare comunità con un evento tanto semplice quanto coinvolgente. E’ il caso de “La cena che Unisce”, un evento che s’è ripetuto con successo a Santa Caterina e che, ancora una volta, ha dimostrato di essere uno degli eventi più belli proprio per la capacità di mettere al centro le persone. Il suo ingrediente più importante, ancora una volta, non è stato il cibo, ma il piacere di trascorrere insieme una serata fatta di sorrisi, musica, amicizia e convivialità.

Il tutto nel contesto di momenti che rafforzano il senso di comunità e ricordano quanto sia bello ritrovarsi e condividere il nostro paese. L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare la Pro Loco Santa Caterina, i volontari, gli artisti e tutti coloro che, con impegno e passione, hanno reso possibile questa splendida iniziativa.