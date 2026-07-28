Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, Vincenzo Falzone vince il I Torneo Open “Città di San Cataldo”

Dopo la conclusione del XXIV campionato periodico o torneo interno, vinto da Andrea Kiswarday, il Risiko Club di Caltanissetta ha partecipato, sabato scorso, con una sua delegazione di giocatrici e giocatori al I Open “Città di San Cataldo”.

Sei i giocatori nisseni iscritti al prestigioso torneo organizzato dal Risiko! Club Ufficiale “Il Pifferaio Magico” di San Cataldo: Giulia Gulino, Claudio Lombardo, Armando Turturici, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Vincenzo Falzone. Il torneo, che vedeva la partecipazione di giocatori di altri prestigiosi club siciliani come Palermo e Catania, era articolato in due partite a somma di punti che formavano una classifica dove venivano premiati i primi tre.

Vincenzo Falzone

L’Open con 24 tra giocatrici e giocatori divisi in sei tavoli, è iniziato, con la prima partita alle 16.00 circa e, dopo circa due ore con la sua conclusione , veniva stilata la classifica parziale che vedeva al comando sei giocatori (i vincitori della prima partita), tra cui quattro del Club Eclettica.

Si riprendeva con la seconda partita che si concludeva con la conferma della vittoria, anche nella seconda partita di tre giocatori del Club di Caltanissetta. Stilata la classifica finale il Torneo veniva vinto da Vincenzo Falzone, seconda Giulia Gulino e terzo Andrea Kiswarday, tutti soci del Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta.

Vincenzo Falzone, 11 anni, ha iniziato a giocare circa sedici mesi fa ed è la prima volta che vince un torneo ufficiale così importante; già al Raduno del nord (120 tra giocatrici e giocatori), giocato alla fine di maggio a Vicenza, era riuscito a qualificarsi alle semifinali e a vincere una partita al relativo torneo open.

“Siamo felici per il risultato di Vincenzo – dichiarano dal direttivo – ma anche per il risultato complessivo dei giocatori di Eclettica che viene completato dal quarto posto di Gabriele Taschetti e dal sedicesimo e diciottesimo posto rispettivamente di Claudio Lombardo e Armando Turturici. La vittoria di Vincenzo Falzone, che è uno dei più giovani giocatori in campo nazionale, è il risultato dell’impegno e la costanza di un ragazzo che si è appassionato al gioco del Risiko! e che sa comportarsi al tavolo da gioco e che si misura con gente più esperta e grande di lui. Eppure non si è mai arreso alle sconfitte, capendo che con la pratica del gioco la soddisfazione della vittoria sarebbe arrivata”.

Intanto il Risiko Club Eclettica, come già preannunciato, inizia a promuovere la sua attività nei paesi limitrofi alla città di Caltanissetta.

E’ già in cantiere la seconda edizione del “Torneo sotto le Stelle Cadenti” che quest’anno avrà una location di eccezione: l’osservatorio astronomico di Montedoro.

“L’anno scorso abbiamo voluto iniziare e dedicare un torneo alle stelle in prossimità della notte di San Lorenzo. – dichiarano dal direttivo – Siamo stati ospiti di una casa di campagna di un socio con una vista sul cielo meravigliosa. Quest’anno abbiamo chiesto le relative autorizzazioni e, domenica 9 agosto, siamo ospiti dell’Osservatorio Astronomico di Montedoro. Una struttura importante nella nostra provincia a pochi chilometri da Caltanissetta che va sempre più rivalutata e visitata. Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma completo che comprende il torneo ma anche la visita guidata al planetario e all’osservatorio”.