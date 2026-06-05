Pronto soccorso ospedale di Gela, la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta attiva misure urgenti e strategiche

L’Asp di Caltanissetta interviene in merito allo stato di criticità assistenziale nel presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela.

In merito all’articolo di stampa pubblicato in data 3 giugno 2026 dall’agenzia Ansa.it intitolato “Nel pronto soccorso a Gela ci sono solo 2 medici, ne sono previsti 14”, la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ritiene doveroso fare chiarezza e informare correttamente la cittadinanza sulle risolute e immediate azioni intraprese per superare lo stato di criticità assistenziale. La Direzione aziendale non intende nascondere la reale e complessa situazione in cui versa la UOC MCAU (Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza) del Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela, legata alla nota e drammatica carenza di medici urgentisti che colpisce l’intero territorio regionale e nazionale. Tuttavia, si evidenzia che la Direzione non è rimasta inerte. Come emerge chiaramente dai dati ufficiali aggiornati al 31 dicembre 2025, la carenza di personale medico nei servizi di emergenza-urgenza regionale e nazionale è una piaga strutturale generalizzata che segnala una scopertura media pari al 41%, il che significa che nei Pronto Soccorso mancano quasi quattro medici su dieci.È dentro questo quadro di macroscopica sofferenza del sistema — che rende quasi impossibile il reperimento di figure specialistiche sul mercato del lavoro — che va letta la situazione dei Pronto Soccorso di Gela, Mazzarino, Niscemi e Mussomeli.A seguito della nota di segnalazione del 29/05/2026 inviata dal Direttore del Pronto Soccorso del nosocomio gelese, il Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Dr. Salvatore Lucio Ficarra, ha prontamente emanato una formale e tassativa disposizione urgente volta a garantire la continuità assistenziale, la piena funzionalità del Pronto Soccorso e la decongestione della struttura, che serve un ampio bacino d’utenza.Nello specifico, le disposizioni strategiche messe in atto con effetto immediato dal direttore generale Salvatore Ficarra prevedono: Mobilitazione del personale medico interno e aziendale: Il Direttore Sanitario Aziendale e il Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza sono incaricati di attivare prioritariamente le prestazioni aggiuntive da parte dei dirigenti medici di tutte le altre Unità Operative dello stesso presidio ospedaliero di Gela. Qualora ciò non risultasse sufficiente, la disposizione impone il coinvolgimento e il supporto dei dirigenti medici in servizio presso le altre strutture ospedaliere dell’intera azienda sanitaria.

Supporto dei Medici di Continuità Assistenziale: È stato ordinato alla UOC Cure Primarie di provvedere all’invio di medici della Continuità Assistenziale (Guardia Medica) direttamente all’interno dei locali del Pronto Soccorso. Il loro compito, nei limiti della normativa vigente, sarà quello di concorrere attivamente alla gestione dei codici minori (bianchi e verdi), sgravando il personale di ruolo.

Percorsi ad accesso diretto (Fast Track) dopo il Triage: Per ridurre drasticamente i tempi di attesa e i flussi di pazienti all’interno dei locali d’emergenza, è stata disposta la valutazione e l’attuazione di percorsi che consentano, subito dopo il triage e ove clinicamente appropriato, l’accesso diretto dei pazienti ai reparti e alle Unità Operative competenti.

Reclutamento straordinario e internalizzazione di servizi esterni: La UOC Risorse Umane è stata invitata ad avviare con la massima urgenza le procedure per l’eventuale affidamento di servizi a operatori economici esterni o per il reperimento straordinario di personale medico aggiuntivo per coprire i turni scoperti.

Convenzioni con altre aziende sanitarie: l’UOC Affari Generali ha ricevuto il mandato di avviare immediatamente interlocuzioni con le altre Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per stipulare convenzioni o accordi di collaborazione che permettano l’utilizzo temporaneo di medici di altre province a supporto di Gela.

“La presente disposizione riveste carattere di assoluta urgenza e precettività” ha dichiarato il Direttore Generale Dr. Salvatore Lucio Ficarra. “I vertici dei dipartimenti e delle unità operative coinvolte sono tenuti a dare esecuzione immediata ai provvedimenti e a trasmettere una dettagliata relazione sulle iniziative intraprese. L’ospedale di Gela e la sicurezza dei suoi pazienti rimangono al centro dei nostri massimi sforzi organizzativi”.

L’ASP di Caltanissetta ribadisce la propria vicinanza agli operatori sanitari che portano avanti il servizio con spirito di abnegazione e assicura il massimo e costante impegno istituzionale per risolvere stabilmente la problematica e tutelare il diritto alla salute dei cittadini.