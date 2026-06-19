Caltanissetta. Invicta 93Cento, gli Aquilotti pronti a volare a Matera: una settimana da sogno tra basket e amicizia

Sarà una settimana indimenticabile quella che attende i mini atleti del gruppo Aquilotti dell’Invicta 93Cento, pronti a partire alla volta di Matera per partecipare al prestigioso torneo internazionale “Minibasket in Piazza”, in programma dal 21 al 27 giugno.Ad accompagnare i giovani cestisti in questa straordinaria esperienza ci saranno il Presidente Lillo Terrana e gli istruttori Alessandro Terrana e Marcello Giarrusso, punti di riferimento fondamentali per la crescita sportiva e umana dei ragazzi.A rappresentare con orgoglio i colori dell’Invicta saranno:Borzi’ Samuele, Di Giulio Francesco, Spartano Francesco, El Abioui Joseph, Gruttadauria Andrea, Terrana Andrea, Carletta Rosario, Gallina Francesco, Macaluso Mattia, Li Vecchi Francesco, Lo Porto Carlo, Falzone Gabriele e Bumbolo Christian.Il torneo “Minibasket in Piazza” rappresenta una vera e propria festa della pallacanestro giovanile: un evento internazionale che ogni anno richiama centinaia di mini atleti provenienti da tutto il mondo. Anche per l’edizione 2026 sono attese 48 squadre e oltre 700 giovani partecipanti, con delegazioni provenienti da quattro continenti e da ogni regione italiana, in un clima di sport, condivisione e amicizia.Durante la settimana, i piccoli atleti avranno l’opportunità non solo di confrontarsi sul campo, ma anche di vivere un’esperienza unica dal punto di vista umano e culturale, tra nuove amicizie, momenti di aggregazione e la scoperta di realtà diverse.Squadre provenienti da nazioni come Venezuela, Serbia, Argentina, Nigeria, Montenegro e Libia, insieme a tante realtà italiane, daranno vita a una manifestazione ricca di entusiasmo e passione, trasformando Matera in un grande palcoscenico internazionale della pallacanestro giovanile.Per i giovani Aquilotti nisseni dell’Invicta 93Cento sarà una settimana all’insegna dello sport H24, ma soprattutto un’occasione preziosa per crescere, divertirsi e portare alto il nome della propria società.L’emozione è già iniziata: ora non resta che scendere in campo e vivere fino in fondo questa straordinaria avventura.