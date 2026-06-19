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Scontro tra due motocicli a Siracusa, 15enne perde la vita: grave un 18enne

Redazione 3

Scontro tra due motocicli a Siracusa, 15enne perde la vita: grave un 18enne

Ven, 19/06/2026 - 10:17

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Un quindicenne è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto stamane dopo le 2 in viale Epipoli, zona nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra sia avvenuto un impatto frontale tra due motocicli. Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane, di 18 anni, è ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria. (ANSA).

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