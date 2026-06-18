Caltanissetta, in uscita il libro “Al cuore dell’impresa familiare” del nisseno Antonio Miccichè: gestione delle emozioni, organizzazione e strategia per crescere insieme

CALTANISSETTA. L’impresa familiare non è solo una struttura economica: è un ecosistema vivo, in cui relazioni, emozioni e decisioni strategiche si intrecciano ogni giorno, spesso senza una guida chiara. Questo il concetto racchiuso nel libro “Al cuore dell’impresa familiare” del nisseno Antonio Miccichè. Al cuore del percorso, come riporta la descrizione del libro, tre pilastri racchiusi nell’acronimo EOS: Le Emozioni sono il punto di partenza: comprendere i bisogni delle persone, coltivare la comunicazione e sviluppare una leadership consapevole non sono un lusso, sono la condizione necessaria per costruire un’organizzazione che cresca con equilibrio e valore. L’Organizzazione è la struttura portante: definire ruoli, procedure e una visione condivisa trasformano il funzionamento quotidiano, convertono fiducia e controllo in leve di cambiamento e pongono le basi per una crescita stabile. La Strategia apre lo sguardo al futuro: pianificazione, strumenti e risorse convergono in un piano d’azione concreto per trasformare idee e obiettivi in risultati tangibili. Senza emozioni consapevoli si generano conflitti. Senza organizzazione le energie si disperdono. Senza strategia il futuro resta incerto. EOS richiama Ἠώς, l’aurora della mitologia greca: il momento in cui la luce rompe l’oscurità e annuncia l’inizio di un nuovo giorno.

“In Italia la maggior parte delle aziende è a conduzione familiare e molte si trovano oggi ad affrontare sfide decisive come il passaggio generazionale, la gestione dei conflitti, l’organizzazione manageriale e la capacità di innovare mantenendo saldi i propri valori” scrive in una nota l’autore del libro.

“Al cuore dell’impresa familiare” accompagna imprenditori, collaboratori e famiglie imprenditoriali in un percorso che unisce persone, organizzazione e strategia, mostrando come il vero sviluppo aziendale nasca dall’equilibrio tra dimensione umana e gestione manageriale. Questo non è solo un libro teorico, ma una guida pratica pensata per essere applicata nella quotidianità aziendale. Il metodo “Testa, Mani, Cuore” accompagna il lettore lungo tutto il percorso, trasformando la lettura in una vera esperienza di crescita: comprendere i concetti, metterli in pratica e creare una connessione profonda con ciò che si apprende.

Un elemento di particolare interesse è la prefazione del libro, firmata da Tommaso Dragotto, fondatore e presidente di Sicily by Car, una delle più importanti realtà imprenditoriali italiane nate in Sicilia e cresciute a livello nazionale e internazionale. “La sua testimonianza rappresenta un racconto autentico di impresa, leadership e visione: un contributo prezioso per chi desidera diventare capitano della propria impresa e della propria vita, affrontando con coraggio le sfide del mercato e della crescita personale” continua l’autore.

Il volume raccoglie inoltre riflessioni, esperienze e casi concreti maturati a contatto con imprenditori e PMI, offrendo spunti pratici su temi di grande attualità economica e manageriale

Antonio Miccichè è consulente e business coach professionista, socio AICP, con una formazione in economia aziendale e una specializzazione in management, marketing e sviluppo organizzativo. Con oltre quindici anni di esperienza maturata tra impresa e consulenza ha sviluppato una visione strategica affiancata da una concreta capacità di leadership operativa. Accompagna persone e organizzazioni dal potenziale all’azione con soluzioni pensate per durare.