Antenna Rai, il Comune di Caltanissetta avvia azione legale per il risarcimento dei danni arrecati

Sembrava che dopo l’abbattimento dell’antenna Rai nella collina Sant’Anna, effettuato il 23 luglio dello scorso anno, non si dovesse più parlare dell’argomento o quasi, se non per ricordare qualcosa di bello che c’era stato e che non c’è più. Invece all’improvviso se ne riparla dopo il decreto emesso ieri mattina dal sindaco Walter Tesauro con il quale è stato conferito all’avvocato del Comune, Daniela Rita Sollami l’incarico di promuovere l’azione giudiziaria contro Rai Way SpA per ottenere il risarcimento dei danni discendenti dalla demolizione dell’antenna Rai.

Il decreto del sindaco è il numero 36 del 21 maggio 2026, nelle cui premesse si ricostruiscono le varie fasi attraverso le quali si è pervenuti all’abbattimento dell’antenna. Si ricorda che l’assessorato regionale ai Beni culturali e dell’Identità della Sicilia con provvedimento n. 1.026 del 13 marzo 2017 ha dichiarato l’antenna impianto di interesse culturale particolarmente importante; che la società Rai Way SpA, succeduta alla Rai, ha presentato ricorso contro l’imposizione del vincolo; che il Tar con sentenza n. 2.853 del 2021 ha annullato il provvedimento e che con successo provvedimento del 2022 l’impianto di radiotrasmissione è stato nuovamente dichiarato di interesse etnoantropologico avverso al quale la società Rai Way SpA ha presentato nuovo ricorso.

Si ricorda anche che successivamente la Soprintendenza ai Beni culturali di Caltanissetta con decreto n. 2.574 del 2025 ha proceduto alla revoca del vincolo e che nel luglio dello scorso anno l’antenna è stata demolita “a causa dello stato di degrado della torre”. Sempre nelle premesse del decreto del sindaco Tesauro si ricorda pure che con nota del 15 maggio di quest’anno il funzionario avvocato del Comune Daniela Rita Sollima, su richiesta del primo cittadino, ha enucleato i motivi per promuovere l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni, per il quale si è pronunciata favorevolmente pure la segretaria generale del Comune dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Pertanto il sindaco, considerato che sussistono i presupposti per promuovere l’azione giudiziaria contro Rai Way SpA, si legge ancora nell’atto, ha disposto di conferire l’incarico per la rappresentanza e difesa del Comune di Caltanissetta al fine di promuovere l’azione giudiziaria per ottenere la condanna al risarcimento dei danni arrecati.