Villalba. Il Comune sul conferimento dei rifiuti: “Non è consentito usare sacchi neri”

VILLALBA. L’amministrazione comunale ha inteso rammendare alla cittadinanza che, in merito al conferimento dei rifiuti, vige l’obbligo per le utenze domestiche e non domestiche di rispettare il calendario settimanale stabilito dal Comune di Villalba.

Gli operatori ecologici sono tenuti a verificare la corretta separazione dei materiali e del conferimento degli stessi. Se il sacco contiene materiale non conforme, viene contrassegnato con un adesivo di non conformità e si procede con il mancato ritiro.

Nel caso di reiterate violazioni delle disposizioni in vigore saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. Non è consentito l’utilizzo di sacchi neri, per cui bisogna utilizzare solo sacchetti trasparenti o semitrasparenti.